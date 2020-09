Il messaggio “dell’universo” per ogni segno zodiacale Scopri qual è il tuo

Leggi su virali.video

(Di mercoledì 23 settembre 2020) L’universo ci lancia spesso dei messaggi, ci manda dei segnali, delle piccole emozioni, dei brividi dietro la schiena, delle sensazioni particolari. A seconda della posizione del sole e dei pianeti, l’universo dà unadè ildell’universo per il tuo. Ariete: è ora di seminare le idee che tenevi nel cassetto in modo che possano germogliare e moltiplicarsi. E’ il momento di raggiungere igli obiettivi che ti eri prefissato, abbi fiducia in te stesso, nelle tue capacità e nelle tue scelte.Toro: ildell’universo per il tuo...