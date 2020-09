Il medico di Nembro | «Covid | la cura nella medicina di base I miei pazienti tutti vivi»

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 23 settembre 2020) IldiRiccardo Munda, 39 anni da Mazzarino (Caltanissetta), è uno di quelli che la guerra all’ha fatta in prima linea. Munda assiste circa 1400in due ambulatori a Selvino e ain provincia di Bergamo, dove il numero di morti rispetto al 2019 è aumentato del 1000%. Eppure, tra i suoinessuno è morto, né ha avuto bisogno di ricovero. Il segreto non sta in qualche ritrovato miracoloso della scienza. Anzi, Munda … Continua L'articolo Ildi: «, ladi. I...