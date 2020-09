Il Gratta e Vinci le svolta il compleanno: mezzo milione come regalo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Una donna di Pordenone ha ricevuto per il suo compleanno un Gratta e Vinci: il “regalo” da mezzo milione di Euro le stravolgerà la vita compleanno degno del film Poveri Ma Ricchi di Fausto Brizzi per una donna di Pordenone,che nemmeno nelle più rosee elucubrazioni sul proprio futuro si sarebbe aspettata un colpo di scena del genere: tra i tanti regali che ha ricevuto ieri, c’era infatti anche un apparentemente innocuo Gratta e Vinci. Ci sembra di vederla la fortunata mentre lo gioca con pochissime aspettative (scommettiamo che avrà anche pensato “che spilorcio il tipo della ricevitoria, poteva pensare a ben altri regali. Quanto avrà speso, 1 Euro?”) e percepiamo anche il ... Leggi su zon (Di mercoledì 23 settembre 2020) Una donna di Pordenone ha ricevuto per il suoun: il “” dadi Euro le stravolgerà la vitadegno del film Poveri Ma Ricchi di Fausto Brizzi per una donna di Pordenone,che nemmeno nelle più rosee elucubrazioni sul proprio futuro si sarebbe aspettata un colpo di scena del genere: tra i tanti regali che ha ricevuto ieri, c’era infatti anche un apparentemente innocuo. Ci sembra di vederla la fortunata mentre lo gioca con pochissime aspettative (scommettiamo che avrà anche pensato “che spilorcio il tipo della ricevitoria, poteva pensare a ben altri regali. Quanto avrà speso, 1 Euro?”) e percepiamo anche il ...

dariodanese : #23settembre Nella mia attività, tra sett. 20 e sett. 19, ristorazione -20%, Gratta e vinci +7%. Questo paese sta morendo. - benedettallort : Ho comprato un gratta e vinci e mi è venuta in mente la scena di un anno fa con il mio ex a Bratislava e vorrei po… - blogsicilia : Riceve in dono un gratta e vinci dal rivenditore, vince 500mila euro - - Agimegitalia : Furto #Grattaevinci in un’edicola di Perugia, rubato anche l’incasso - BelinoNoel : Gratta e vinci ????? Ho preso Per a bonus TuttoXtutto ?????? -