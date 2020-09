Il governo cerca il cambio di passo. 5 Stelle, resa di conti sui risultati (Di mercoledì 23 settembre 2020) Per il premier Conte, che esclude un rimpasto, l'esecutivo sarà giudicato sul Recovery plan. Dal Pd, Orlando incalza sulle riforme e sul Mes. Dal Movimento il ministro Di Maio rilancia sull'... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Per il premier Conte, che esclude un rimpasto, l'esecutivo sarà giudicato sul Recovery plan. Dal Pd, Orlando incalza sulle riforme e sul Mes. Dal Movimento il ministro Di Maio rilancia sull'...

ZioTot3 : @matteorenzi Ma se hai preso numeri da prefisso telefonico. Non ti vota nessuno, la gente non votava i candidati pd… - ugoilbrugo : RT @mgmaglie: Qualcuno cerca la verita' su questa bella trovata del governo? - Lorenzo41151510 : Il M5S non deve subire l'arroganza del #PD,ne di #Zingaretti,ancora meno di #Renzi,soprattutto non resusciti l'orm… - franz056 : RT @mgmaglie: Qualcuno cerca la verita' su questa bella trovata del governo? - aureumelio : RT @biif: @aureumelio Infatti a me il governo ricorda più un cognato che cerca di fare schiattare la suocera per prendere l'eredità -

Ultime Notizie dalla rete : governo cerca Il governo cerca sconti in Ue. Ma così è sempre più debole ilGiornale.it Rimpasto? No grazie. Zingaretti ora detta l'agenda al governo

Nessun rimpasto di governo, come ribadisce il segretario ... C'è, poi, Italia Viva: Renzi cerca di valorizzare quanto di buono ha fatto vedere il suo partito, ma i numeri di Puglia e Toscana sono ...

Elezioni comunali 2020, chi ha vinto e chi ha perso nelle 18 città capoluogo

Perché da una parte c'è che chi ha giocato costantemente sulla paura, addirittura era diventata la paura del sindacalista, ma penso che i cittadini di Trento avranno occasione di come si può governare ...

