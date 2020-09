Il golf sorride negli USA | vendite record per l’attrezzatura

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Lo U.S. Open non lustra solo la bacheca di DeChambeau e gli occhi di chi lo guarda, anzi, potrebbe rimpolpare tutto il movimentoistico statunitense che stava già lanciando segnali di ripresa. La vendita dell’attrezzaturaistica è in costante aumento sin da giugno e si prevede un trend positivo per settembre. Ilha mosso cifre dain estate Nel periodo di quarantena la flessione dellenel settoreistico è stata ingente e l’aziendaDatatech ha registrato un -69.6% nel mese di aprile rispetto all’anno scorso, solitamente uno dei più floridiStates. Il mese di giugno ha portato con sé un aumento sostanzioso, ma preventivabile, del 15% per poi sfociare in ...

Ultime Notizie dalla rete : golf sorride

Il Messaggero

Lo U.S. Open non lustra solo la bacheca di DeChambeau e gli occhi di chi lo guarda, anzi, potrebbe rimpolpare tutto il movimento golfistico statunitense che stava già lanciando segnali di ripresa. La ...Il golf è ancora lo sport elitario di un tempo, praticato solo all’interno di club esclusivi? No, non è più cosi. Lo dimostra l’evento “Gold all inclusive – a day for everyone disabled and no” che si ...