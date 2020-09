Il Giornale: Suarez non può aver organizzato tutto da solo, la Procura indaga su questo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Chi è che ha organizzato l’esame di Suarez? Resta questo interrogativo ad aleggiare sul caso della prova tarocca sostenuta dall’uruguaiano il 17 settembre e su cui la Procura ha aperto un fascicolo. Il Giornale si pone l’interrogativo e va a guardare tra le pieghe del calciomercato per trovare una possibile spiegazione. “Chi lo indirizza a Perugia per sostenere l’esame? Di sicuro, l’università umbra è tra quelle che la Juventus consiglia ai Procuratori di Suárez. Sono loro, poi, a occuparsi dell’iscrizione e del pagamento della retta. Per consentire all’uruguaiano di sostenere l’esame il prima possibile, viene fissata addirittura una sessione straordinaria per giovedì scorso, il 17. Qualcosa, nel ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 23 settembre 2020) Chi è che hal’esame di? Restainterrogativo ad aleggiare sul caso della prova tarocca sostenuta dall’uruguaiano il 17 settembre e su cui laha aperto un fascicolo. Ilsi pone l’interrogativo e va a guardare tra le pieghe del calciomercato per trovare una possibile spiegazione. “Chi lo indirizza a Perugia per sostenere l’esame? Di sicuro, l’università umbra è tra quelle che la Juventus consiglia aitori di Suárez. Sono loro, poi, a occuparsi dell’iscrizione e del pagamento della retta. Per consentire all’uruguaiano di sostenere l’esame il prima possibile, viene fissata addirittura una sessione straordinaria per giovedì scorso, il 17. Qualcosa, nel ...

