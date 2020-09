Il fantastico mondo di Lunaria: trama, cast, trailer, data uscita su Netflix (Di mercoledì 23 settembre 2020) Netflix, dopo aver rilasciato una serie animata basata sulla saga di Jurassic Park, è pronto a rilasciare un nuovo film d’animazione intitolato Over the Moon – Il fantastico mondo di Lunaria. Andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere sulla trama, sul cast, sul trailer e sulla data di uscita in streaming. La trama di Over the Moon – Il fantastico mondo di Lunaria Over the Moon – Il fantastico mondo di Lunaria è una co-produzione Pearl Studio e Netflix. I nomi delle persone che hanno lavorato dietro le quinte sono eccezionali. L’autrice, ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 23 settembre 2020), dopo aver rilasciato una serie animata basata sulla saga di Jurassic Park, è pronto a rilasciare un nuovo film d’animazione intitolato Over the Moon – Ildi. Andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere sulla, sul, sule sulladiin streaming. Ladi Over the Moon – IldiOver the Moon – Ildiè una co-produzione Pearl Studio e. I nomi delle persone che hanno lavorato dietro le quinte sono eccezionali. L’autrice, ...

