Il Daily Mail: l’agente di Milik incontrerà il Tottenham oggi a Londra (Di mercoledì 23 settembre 2020) La via inglese. Il Tottenham, che ha già ingaggiato Gareth Bale in prestito e Sergio Reguilon dal Real Madrid la scorsa settimana, ora punta Arkadiusz Milik. Secondo il Daily Mail oggi l’agente dell’attaccante del Napoli incontrerà la dirigenza degli Spurs a Londra. E potrebbe così trovare una via d’uscita dal pantano nel quale si è cacciato dopo il fallimento (ormai quasi ufficiale) della trattativa con la Roma. L'articolo Il Daily Mail: l’agente di Milik incontrerà il Tottenham oggi a Londra ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 23 settembre 2020) La via inglese. Il, che ha già ingaggiato Gareth Bale in prestito e Sergio Reguilon dal Real Madrid la scorsa settimana, ora punta Arkadiusz. Secondo ill’agente dell’attaccante del Napoli incontrerà la dirigenza degli Spurs a. E potrebbe così trovare una via d’uscita dal pantano nel quale si è cacciato dopo il fallimento (ormai quasi ufficiale) della trattativa con la Roma. L'articolo Il: l’agente diincontrerà ililNapolista.

napolista : Il Daily Mail: l’agente di #Milik incontrerà il #Tottenham oggi a Londra Il club inglese ha già ingaggiato Gareth… - VincenzoLentin1 : RT @fcin1908it: Daily Mail: 'Alli, l'Inter c'è: con Eriksen coppia devastante. Il club ha già detto di voler...' - - MrZipparelli : @C19official Notizia riporta anche da Kofi Kingston (Accra Daily Mail) - tmart_report : Secondo quanto riportato dal Daily Mail, l'Inter sarebbe in corsa per Dele Alli, centrocampista in uscita dal Totte… - infoitsport : Daily Mail: “Alli, l’Inter c’è: con Eriksen coppia devastante. Il club ha già detto di voler…” -

Ultime Notizie dalla rete : Daily Mail Mercato Inter, Daily Mail: "Per Alli c'è anche l'Inter" Inter Dipendenza Meghan Markle: quasi 2 milioni di euro di spese legali per la battaglia contro il Daily Mail

Quasi 2 milioni di euro di spese: questo il conto, salatissimo, che dovrà pagare Meghan Markle per le spese legali nella causa contro l’Associated Newspapers, editore del Daily Mail. Lo ha reso noto ...

“Sono Gesù e mia madre è Maria”, le forze militari di Putin lo portano via

Ne dà notizia il Daily Mail. Sergei Torop – noto come Vissarion – e il suo più stretto collaboratore Vadim Redkin, un ex musicista rock, sono stati arrestati e portati via sotto scorta armata. Torop, ...

Quasi 2 milioni di euro di spese: questo il conto, salatissimo, che dovrà pagare Meghan Markle per le spese legali nella causa contro l’Associated Newspapers, editore del Daily Mail. Lo ha reso noto ...Ne dà notizia il Daily Mail. Sergei Torop – noto come Vissarion – e il suo più stretto collaboratore Vadim Redkin, un ex musicista rock, sono stati arrestati e portati via sotto scorta armata. Torop, ...