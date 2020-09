Il Covid può portare al Parkinson, lo studio: «Sarà la terza ondata della pandemia» (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il Covid ha anche conseguenze neurologiche, inclusa una forte escalation dell'incidenza del morbo di Parkinson. L'avvertimento viene dall'autorevole istituto australiano di neuroscienza e... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ilha anche conseguenze neurologiche, inclusa una forte escalation dell'incidenza del morbo di. L'avvertimento viene dall'autorevole istituto australiano di neuroscienza e...

sole24ore : Se lo avete perso vi riproponiamo questo articolo su come distinguere, in un bambino, un'influenza da un Covid 19.… - fattoquotidiano : Per il Riesame di Brescia, il boss del clan dei Casalesi può ricevere le doverose cure in un penitenziario [di Anto… - SkySportMotoGP : Moto2, Jorge Martin negativo al Covid-19 dopo il secondo tampone: può correre a Barcellona #SkyMotori #MotoGP - Thunderciccio : Il Covid può portare al Parkinson, lo studio: «Sarà la terza ondata della pandemia» - Lilla60188669 : .....non andava a scuola. Ripeto BISOGNA TOGLIERE LA RESPONSABILITA' ALLE SCUOLE SE NO FRA QUALCHE GIORNO TUTTI A… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid può Ballarò | oggi 8 ottobre 2013 | diretta PolisBlog.it