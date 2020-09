Il Covid 2.0 passa da Roma e non da Milano, caos fuori dal Paese (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il Lazio diventa la regione più colpita dal Covid negli ultimi giorni. Scendono un po’ i dati di Milano e della Lombardia, che restano sempre in allerta. All’estero da tenere d’occhio le situazioni di Francia e Spagna. Potrebbe essere cambiato il nuovo centro di gravità del Covid-19 nel nostro Paese. Proprio così, visto che negli … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il Lazio diventa la regione più colpita dalnegli ultimi giorni. Scendono un po’ i dati die della Lombardia, che restano sempre in allerta. All’estero da tenere d’occhio le situazioni di Francia e Spagna. Potrebbe essere cambiato il nuovo centro di gravità del-19 nel nostro. Proprio così, visto che negli … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Covid passa Pontecorvo, lo sfogo di un dottore di famiglia dopo il caso Covid: “Passa sempre il messaggio che il nostro ruolo valga meno di zero” FrosinoneToday Mondiali ciclismo 2020 a Imola. Percorso, tv e protagonisti

Imola (Bologna), 23 settembre 2020 - Sono passati sette anni dall’ultimo mondiale di ciclismo ... nonostante le difficoltà come il sisma e il covid, non molla. E con un percorso duro quanto quello ...

Allarme Covid: Gran Bretagna mette in campo l'esercito

La paura del coronavirus torna a montare in Europa e nel mondo ... fin troppo disinvolta dinanzi a una minaccia che pure nei mesi passati ha falcidiato il Regno più d'ogni altra nazione europea in ...

