Il cervello può rigenerarsi anche in età adulta | fondamentali sonno | attività fisica e alcuni farmaci

(Di mercoledì 23 settembre 2020) La formazione di nuovi neuroni in alcune aree cerebrali come l’ippocampo avvienein etàcome gli antidepressivi, mal’attivitàe il, stimolano il fenomeno. E’ questo quanto emerge da uno studio dei ricercatori delle Università di Pisa, L’Aquila, Glasgow e dell’IRCCS Neuromed di Pozzilli pubblicato sulla rivista Current Neuropharmacology. Lo studio apre così a nuove prospettive per curare alcune patologie psichiatriche, come ad esempio la depressione, mettendo insieme terapie farmacologiche e non. “La funzione di questo processo, noto come “neurogenesi” – spiega Marco Scarselli professore di Farmacologia dell’Ateneo pisano – ...