Il caso delle sorelline di Torino, Maison Antigone: “Vittime di un sistema che tortura” (Di mercoledì 23 settembre 2020) ROMA – “Quanto raccontato in diretta in questi mesi dalle due ragazze di Torino, attraverso i loro profili social ed i messaggi WhatsApp che inviavano, conferma ancora una volta le numerose denunce di abuso istituzionale che da anni vengono depositate da madri che, dopo aver denunciato maltrattamenti, lesioni e/o abusi paterni, si sono ritrovate rivittimizzate con i loro figli. Gironi danteschi istituzionali che hanno imposto loro disumane e irragionevoli ablazioni, con conseguenti percorsi di riallineamento che, come raccomandava l’ideatore della Parental Alienation Richard Gardner, risulterebbero caratterizzati da minacce e pressioni psicologiche. Un sistema di protezione dei minori folle che dunque tradisce il suo scopo, torturando le vittime anziche’ proteggerle”. Questo il commento all’agenzia di stampa Dire dell’avvocata rotale e presidente dell’associazione Maison Antigone, Michela Nacca, al caso di Alice e Giulia, le due sorelline di Torino mandate in casa famiglia su decisione del Tribunale di Torino a luglio che tra due giorni potranno tornare dalla loro mamma. Leggi su dire (Di mercoledì 23 settembre 2020) ROMA – “Quanto raccontato in diretta in questi mesi dalle due ragazze di Torino, attraverso i loro profili social ed i messaggi WhatsApp che inviavano, conferma ancora una volta le numerose denunce di abuso istituzionale che da anni vengono depositate da madri che, dopo aver denunciato maltrattamenti, lesioni e/o abusi paterni, si sono ritrovate rivittimizzate con i loro figli. Gironi danteschi istituzionali che hanno imposto loro disumane e irragionevoli ablazioni, con conseguenti percorsi di riallineamento che, come raccomandava l’ideatore della Parental Alienation Richard Gardner, risulterebbero caratterizzati da minacce e pressioni psicologiche. Un sistema di protezione dei minori folle che dunque tradisce il suo scopo, torturando le vittime anziche’ proteggerle”. Questo il commento all’agenzia di stampa Dire dell’avvocata rotale e presidente dell’associazione Maison Antigone, Michela Nacca, al caso di Alice e Giulia, le due sorelline di Torino mandate in casa famiglia su decisione del Tribunale di Torino a luglio che tra due giorni potranno tornare dalla loro mamma.

