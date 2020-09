Il braccio fintech di Alibaba è pronto a una quotazione da 35 miliardi

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Logo di Ant Financial nel quartier generale di Ant Technology Group. Hangzhou, provincia dello Zhejiang, Cina (Photo credit should read Costfoto/Barcroft Media via Getty Images)La società cinese Ant Group,finanziario del colosso cinese dell’ecommerce, scalda i motori per il suo doppio debutto da record sulle piazze borsistiche di Shanghai e di Hong Kong. Secondo quanto riporta Bloomberg, la società punta a raccogliere nella sua offerta pubblica iniziale oltre 35di dollari, cifra che la porterebbe a mettere a segno la più riccadi sempre, superando la recentedella società petrolifera saudita Saudi Aramco, che nel 2019 ha raccolto 29, e anche quella della controllante ...

zazoomblog : Il braccio fintech di Alibaba pronto a una quotazione da 35 miliardi - #braccio #fintech #Alibaba #pronto -

Ultime Notizie dalla rete : braccio fintech

Zazoom Blog

La società cinese Ant Group, braccio finanziario del colosso cinese dell’ecommerce Alibaba, scalda i motori per il suo doppio debutto da record sulle piazze borsistiche di Shanghai e di Hong Kong.Il gruppo Enel avvia il business dei pagamenti in Italia. La commercializzazione prenderà il via da metà ottobre, in modo graduale. Dapprima con i clienti del gruppo (30 milioni in Italia, 75 milioni ...