L'aggiornamento sul Coronavirus oggi nel Lazio con il bollettino della Regione per il 23 settembre dopo i 238 casi, 141 a Roma, e quattro decessi di ieri: articolo in aggiornamento

Il bollettino dell'istituto Spallanzani: "In questo momento sono ricoverati presso il nostro Istituto 110 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2". L'ospedale romano precisa che "14 pazienti necessitano di terapia intensiva" e che "i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 713".

Ultime Notizie dalla rete : bollettino sul Coronavirus in Italia: il bollettino, i dati e le news di oggi Sky Sport Un'altra vittima del Covid e 16 nuovi casi in provincia di Prato

Un uomo di 80 anni è morto a causa del coronavirus e si registrano 16 nuovi casi di positività al Covid nei sette comuni della provincia, stando al bollettino quotidiano della Regione sull'epidemia.

Il bollettino sul Coronavirus nel Lazio oggi 23 settembre

Il bollettino dell’istituto Spallanzani: “In questo momento sono ricoverati presso il nostro Istituto 110 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2”. L’ospedale romano precisa che “14 pa ...

