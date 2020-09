Il bollettino sul Coronavirus in Lombardia oggi 23 settembre (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il bollettino sul Coronavirus oggi in Lombardia con i dati aggiornati della regione per il 23 settembre dopo i 182 positivi e due decessi di ieri: 196 casi e nessun decesso. Sono stati effettuati 22.805 tamponi. I pazienti in terapia intensiva sono 33, uno in meno di ieri. I ricoverati sono 308, in aumento rispetto a ieri di 14 in aggiornamento Una trappola geografica e climatica: è la Valle del Po, specie nelle aree di Codogno e Vo’. Ma a far sì che il nostro paese sia stato tra i primi colpiti dalla pandemia, con più violenza e rapidità, sono stati anche altri fattori: la rete capillare di autostrade nell’area padana, l’alta percentuale di pendolarismo degli abitanti di queste zone, il tasso di ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ilsulincon i dati aggiornati della regione per il 23dopo i 182 positivi e due decessi di ieri: 196 casi e nessun decesso. Sono stati effettuati 22.805 tamponi. I pazienti in terapia intensiva sono 33, uno in meno di ieri. I ricoverati sono 308, in aumento rispetto a ieri di 14 in aggiornamento Una trappola geografica e climatica: è la Valle del Po, specie nelle aree di Codogno e Vo’. Ma a far sì che il nostro paese sia stato tra i primi colpiti dalla pandemia, con più violenza e rapidità, sono stati anche altri fattori: la rete capillare di autostrade nell’area padana, l’alta percentuale di pendolarismo degli abitanti di queste zone, il tasso di ...

