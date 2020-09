I genitori insorgono contro il maestro tatuato: “Spaventa i bambini” (Di mercoledì 23 settembre 2020) In arte è Freaky Hoody, ha 35 anni e fa l’insegnante d’asilo, una delle sue più grandi passioni sono i tatuaggi, e ne fa evidente sfoggio su tutto il corpo. I bambini quando lo vedono lo osservano sbalorditi. Sylvain è l’uomo più tatuato di Francia, è un insegnante e ha 35 anni. A causa dei … L'articolo I genitori insorgono contro il maestro tatuato: “Spaventa i bambini” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 23 settembre 2020) In arte è Freaky Hoody, ha 35 anni e fa l’insegnante d’asilo, una delle sue più grandi passioni sono i tatuaggi, e ne fa evidente sfoggio su tutto il corpo. I bambini quando lo vedono lo osservano sbalorditi. Sylvain è l’uomo piùdi Francia, è un insegnante e ha 35 anni. A causa dei … L'articolo Iil: “Spaventa i bambini” proviene da www.meteoweek.com.

rosaroccaforte : RT @rosaroccaforte: Giusto, così non insorgono contenziosi coi genitori:- Ah, ma al mio termometro era 36. Non mi potrete dire che ora ha l… - rosaroccaforte : Giusto, così non insorgono contenziosi coi genitori:- Ah, ma al mio termometro era 36. Non mi potrete dire che ora… -

Ultime Notizie dalla rete : genitori insorgono Freaky Hoody, il maestro spaventoso. I genitori insorgono, ma ecco perché la pedagogia ama i freak La Tecnica della Scuola Freaky Hoody, il maestro spaventoso. I genitori insorgono, ma ecco perché la pedagogia ama i freak

Succede in Francia. Il maestro super tatuato che si fa chiamare Freaky Hoody, Hoody il mostruoso, fa insorgere i genitori di una scuola dell’infanzia. “Spaventa i bambini,” si lamentano. E l’insegnant ...

Freaky Hoody, il maestro…"

Il suo caso è stato portato alla ribalta di giornali e tv d’Oltralpe perché i membri della National education vorrebbero impedirgli di insegnare… Leggi ...

Succede in Francia. Il maestro super tatuato che si fa chiamare Freaky Hoody, Hoody il mostruoso, fa insorgere i genitori di una scuola dell’infanzia. “Spaventa i bambini,” si lamentano. E l’insegnant ...Il suo caso è stato portato alla ribalta di giornali e tv d’Oltralpe perché i membri della National education vorrebbero impedirgli di insegnare… Leggi ...