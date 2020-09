I finalisti per il premio dell’Uefa di miglior giocatore della stagione 2019/2020 (Di mercoledì 23 settembre 2020) La UEFA ha reso noto i nomi dei calciatori finalisti per il premio Uefa del miglior giocatore della stagione 2019/2020 I tre calciatori sono Manuel Neuer e Robert Lewandowski del Bayern Monaco e Kevin De Bruyne del Manchester City. Il riconoscimento verrà assegnato il 2 ottobre, il giorno dopo i sorteggi dei gironi di Champions League, a Nyon. La giuria votante è stata formata da 80 allenatori, quelli delle 32 squadre che hanno giocato la Champions della scorsa stagione e quelli delle 48 di Europa League. In più hanno espresso le loro preferenze anche 55 rappresentanti della stampa specializzata. Pertanto fuori da questa finalissima Lionel Messi e Neymar, finiti quarti in ... Leggi su giornal (Di mercoledì 23 settembre 2020) La UEFA ha reso noto i nomi dei calciatoriper ilUefa delI tre calciatori sono Manuel Neuer e Robert Lewandowski del Bayern Monaco e Kevin De Bruyne del Manchester City. Il riconoscimento verrà assegnato il 2 ottobre, il giorno dopo i sorteggi dei gironi di Champions League, a Nyon. La giuria votante è stata formata da 80 allenatori, quelli delle 32 squadre che hanno giocato la Championsscorsae quelli delle 48 di Europa League. In più hanno espresso le loro preferenze anche 55 rappresentantistampa specializzata. Pertanto fuori da questa finalissima Lionel Messi e Neymar, finiti quarti in ...

Ultime Notizie dalla rete : finalisti per Uefa: 3 'finalisti' per miglior giocatore stagione 2019'-20 Agenzia ANSA I Vincitori del Premio Nazionale di Letteratura naturalistica Parco Majella XXIII Edizione

è stato illustrato il programma della XXIII edizione del Premio nazionale di letteratura naturalistica Parco Majella e sono stati resi noti i nomi dei componenti della giuria e la rosa dei finalisti ...

Moda movie 2020, ottimi risultati per conferenza e showcase, l’evento nel weekend

Moda Movie prosegue, sabato 26 settembre alle 15.30, con l’apertura dei workshop per i finalisti sul tema “Moda e cinema anni Venti, tra vecchio e nuovo millennio” presso la Biblioteca Nazionale di ...

