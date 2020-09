I 3 segni zodiacali “super testardi” che resistono alle opinioni di tutti (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sono 3 i segni del nostro zodiaco che hanno un carattere così testardo da riuscire a rendere totalmente inutili consigli ed opinioni di colleghi, parenti ed amici. Queste persone faranno sempre le cose a modo loro ed è assolutamente impossibile fargli cambiare idea e se anche lo fanno non sarà mai per loro libera scelta. I segni di cui stiamo parlando sono: • Toro Il Toro è il re dei testardi. Queste persone non solo hanno grandi difficoltà ad ascoltare le opinioni degli altri, ma non aspettano nemmeno che questi le abbiano espresse. Detestano qualunque cosa possa andare contro il loro parere e se devono rimboccarsi le maniche, per portare a termine una qualche attività, lo faranno sempre e solo a modo loro. Se dovessero fallire occorrerà loro parecchio tempo per ... Leggi su virali.video (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sono 3 idel nostro zodiaco che hanno un carattere così testardo da riuscire a rendere totalmente inutili consigli eddi colleghi, parenti ed amici. Queste persone faranno sempre le cose a modo loro ed è assolutamente impossibile fargli cambiare idea e se anche lo fanno non sarà mai per loro libera scelta. Idi cui stiamo parlando sono: • Toro Il Toro è il re dei testardi. Queste persone non solo hanno grandi difficoltà ad ascoltare ledegli altri, ma non aspettano nemmeno che questi le abbiano espresse. Detestano qualunque cosa possa andare contro il loro parere e se devono rimboccarsi le maniche, per portare a termine una qualche attività, lo faranno sempre e solo a modo loro. Se dovessero fallire occorrerà loro parecchio tempo per ...

