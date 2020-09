Hoedt torna alla Lazio, trattativa ai dettagli: il difensore pronto al ritorno (Di mercoledì 23 settembre 2020) La Lazio riprende Wesley Hoedt: in un calciomercato con poche idee e pochi soldi, la squadra biancoceleste si affida al ritorno di un giocatore che si è dimostrato affidabile nella sua precedente parentesi biancoceleste, tra il 2015 e il 2017, prima di spiccare il volo verso la Premier League. Dove, in verità, non ha “sfondato” venendo poi girato in prestito prima al Celta Vigo e poi all’Anversa. Ora è prossimo il rientro alla Lazio. Hoedt rientrerà alla Lazio. La formula del trasferimento, come sempre più spesso accade in questa sessione, sarà quella del prestito con diritto di riscatto. Che dovrebbe essere fissato a 5 milioni di Euro e che potrebbe trasformarsi in obbligo a fronte di ... Leggi su giornal (Di mercoledì 23 settembre 2020) Lariprende Wesley: in un calciomercato con poche idee e pochi soldi, la squadra biancoceleste si affida aldi un giocatore che si è dimostrato affidabile nella sua precedente parentesi biancoceleste, tra il 2015 e il 2017, prima di spiccare il volo verso la Premier League. Dove, in verità, non ha “sfondato” venendo poi girato in prestito prima al Celta Vigo e poi all’Anversa. Ora è prossimo il rientrorientrerà. La formula del trasferimento, come sempre più spesso accade in questa sessione, sarà quella del prestito con diritto di riscatto. Che dovrebbe essere fissato a 5 milioni di Euro e che potrebbe trasformarsi in obbligo a fronte di ...

DiMarzio : #Hoedt torna alla @OfficialSSLazio, fatta in prestito con diritto di riscatto @SkySport #calciomercato - ManuBaio : #Lazio RI-preso #Hoedt. Il difensore olandese torna dal #SouthamptonFC in prestito con diritto di riscatto a 5 mili… - antospietoso : #calciomercato #Lazio torna #Hoedt : operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni. BAH… - cenciodead : RT @DiMarzio: #Hoedt torna alla @OfficialSSLazio, fatta in prestito con diritto di riscatto @SkySport #calciomercato - AquilottoEddy : RT @ManuBaio: #Lazio RI-preso #Hoedt. Il difensore olandese torna dal #SouthamptonFC in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni di eur… -