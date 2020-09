Haaland | la rete contro il Mönchengladbach fa paura | la Bundesliga lo celebra sui social

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Comincia la stagione esattamente come l'aveva terminata: facendo e gol e prendendosi la scena. Erlingincanta lae il Borussia Dortmund e si prende la scena nel 3-0 del recente weekend di campionato rifilato al Borussia Mönchengladbach.infiamma la Germaniacaption id="attachment 1025837" align="alignnone" width="697"(getty images)/captionNovanta metri circa in meno di 10 secondi. Erlingsi conferma travolgente. Il gigante norvegese del Borussia Dortmund è stato in grado di uno scatto dalla difesa all'attacco con tanto di gol di classe. Unache ha smosso gli animi del calcio tedesco e che ha meritato il "replay" da parte della. Il profilo Twitter del massimo campionato tedesco ha esaltato il ...

