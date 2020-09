Gravina: «Poche speranze per il ricorso della Roma sul caso Diawara» (Di mercoledì 23 settembre 2020) Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato a margine del premio Colalucci. Queste le sue dichiarazioni sul ricorso della Roma Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato a margine del premio Colalucci. Queste le dichiarazioni sul ricorso della Roma per la sconfitta a tavolino. ricorso Roma – «Ci sono Poche speranze per un eventuale ricorso. C’è stata l’applicazione di una norma molto chiara, ma lasciamo ogni valutazione ai giudici che sono molto attenti e preparati e possono dare un giudizio più preciso». NATIONS LEAGUE A BERGAMO – «Vorremmo aprire oltre i mille ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Gabriele, presidenteFIGC, ha parlato a margine del premio Colalucci. Queste le sue dichiarazioni sulGabriele, presidenteFIGC, ha parlato a margine del premio Colalucci. Queste le dichiarazioni sulper la sconfitta a tavolino.– «Ci sonoper un eventuale. C’è stata l’applicazione di una norma molto chiara, ma lasciamo ogni valutazione ai giudici che sono molto attenti e preparati e possono dare un giudizio più preciso». NATIONS LEAGUE A BERGAMO – «Vorremmo aprire oltre i mille ...

