Gravina: «Caso Suarez? Lasciamo lavorare la Procura Federale. Si sta esagerando»

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha commentato così ai microfoni di Sky Sport il Caso Suarez. Le sue parole: «Lasciamo lavorare la Procura Federale. Si sta esagerando, si tratta di una persona venuta in Italia per completare il suo percorso di studi. Ha iniziato a masticare l'italiano qualche anno fa. Chiellini ne sa qualcosa visto che gli ha masticato un orecchio. Ad ogni modo non penso che ci possano essere dubbi sul corso della giustizia»

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha commentato così ai microfoni di Sky Sport il caso Suarez. Le sue parole: «Lasciamo lavorare la procura federale. Si sta esagerando, si tratta di una persona ...

Gravina: “Rinnovo per Mancini? Ci incontreremo. Noi siamo disponibili”

Gravina, a proposito del rinnovo di Macini ha dichiarato ... L’eventuale accordo sarà frutto di un incontro tra me e lo stesso Mancini”. Nel frattempo in casa Milan sono arrivate delle dichiarazioni ...

Gravina: "Rinnovo per Mancini? Ci incontreremo. Noi siamo disponibili"

Gravina, a proposito del rinnovo di Macini ha dichiarato: «L'eventuale accordo sarà frutto di un incontro tra me e lo stesso Mancini». Nel frattempo in casa Milan sono arrivate delle dichiarazioni