Grande Fratello Vip, Franceska scatena l'ironia della casa: 'Ho inventato le polpette al sugo' (Di mercoledì 23 settembre 2020) . Quando c'è di mezzo Francesca con la K anche la preparazione della cena è motivo di polemica. L'... Leggi su leggo (Di mercoledì 23 settembre 2020) . Quando c'è di mezzo Francesca con la K anche la preparazionecena è motivo di polemica. L'...

GrandeFratello : La decisione di Grande Fratello su Fausto Leali è arrivata: è ufficialmente squalificato e deve immediatamente abba… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - crepeblu : RT @xcharlinax: Franceska: “Ma cos’è? Uno show qui dentro? Tommaso: “Certo amore, siamo al Grande Fratello.” #gfvip ?????? - GiacomoMiele : #chilhavisto la madre di Giggino tutta contenta, ma questo non è il Grande Fratello -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello Vip, le sconvolgenti confessioni notturne che “coinvolgono personaggi molto… Il Fatto Quotidiano Grande Fratello Vip, Franceska scatena l'ironia della casa: «Ho inventato le polpette al sugo»

Grande Fratello Vip, Franceska scatena l'ironia della casa: «Ho inventato le polpette al sugo». Quando c'è di mezzo Francesca con la K anche la preparazione della cena è motivo di polemica.

Grande Fratello, Patrizia De Blanck annienta Tina Cipollari: “Quella str**”

Concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck continua ad essere una delle principali protagoniste del reality. A quel punto la Parietti, rivolgendosi a Patrizia De Bla ...

Grande Fratello Vip, Franceska scatena l'ironia della casa: «Ho inventato le polpette al sugo». Quando c'è di mezzo Francesca con la K anche la preparazione della cena è motivo di polemica.Concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck continua ad essere una delle principali protagoniste del reality. A quel punto la Parietti, rivolgendosi a Patrizia De Bla ...