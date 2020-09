Grande Fratello Vip 5, Patrizia De Blanck contro Tina Cipollari (video) (Di mercoledì 23 settembre 2020) Patrizia De Blanck è un fiume in piena. La contessa, ieri pomeriggio, ha preso di mira una delle icone più seguite della televisione italiana, Tina Cipollari, da anni, opinionista di 'Uomini e Donne'. La gieffina, che ha conosciuto la vulcanica vamp durante l'esperienza de 'Il Ristorante' di Antonella Clerici su Rai1, non ha un bel ricordo di Tina. Ecco le sue parole: 23 settembre 2020 16:18. Leggi su blogo (Di mercoledì 23 settembre 2020)Deè un fiume in piena. La contessa, ieri pomeriggio, ha preso di mira una delle icone più seguite della televisione italiana,, da anni, opinionista di 'Uomini e Donne'. La gieffina, che ha conosciuto la vulcanica vamp durante l'esperienza de 'Il Ristorante' di Antonella Clerici su Rai1, non ha un bel ricordo di. Ecco le sue parole: 23 settembre 2020 16:18.

GrandeFratello : La decisione di Grande Fratello su Fausto Leali è arrivata: è ufficialmente squalificato e deve immediatamente abba… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - Martini14Emma : RT @J3an_Tonic: Franceska parla da sopra a Signorini e poi dice che era perché nn riusciva a sentire l’audio e fa ancora la vittima per il… - matteodessilani : Scopro ora che c'è Oppini al Grande Fratello, visto il livello di ritardo del programma rischia pure di passare per quello intelligente -