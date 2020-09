Grande Fratello Vip 5: Flavia Vento potrebbe rientrare nella casa e non da sola (Di mercoledì 23 settembre 2020) Al Grande Fratello Vip 5 potrebbe esserci il ritorno di Flavia Vento, secondo un'indiscrezione, che rientrerebbe a sorpresa nella casa di Cinecittà, ma non da sola. Il Grande Fratello Vip 5 potrebbe regalare un'inaspettata sorpresa: il ritorno di Flavia Vento nella casa e addirittura non da sola: i suoi 7 cani potrebbero seguirla! L'indiscrezione del quotidiano Libero, se confermata, sarebbe clamorosa. Flavia Vento infatti ha abbandonato la casa del Grande Fratello 5 appena 24 ore dopo esserci entrata. Qualche ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 23 settembre 2020) AlVip 5esserci il ritorno di, secondo un'indiscrezione, che rientrerebbe a sorpresadi Cinecittà, ma non da. IlVip 5regalare un'inaspettata sorpresa: il ritorno die addirittura non da: i suoi 7 caniro seguirla! L'indiscrezione del quotidiano Libero, se confermata, sarebbe clamorosa.infatti ha abbandonato ladel5 appena 24 ore dopo esserci entrata. Qualche ...

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello Vip, le sconvolgenti confessioni notturne che “coinvolgono personaggi molto… Il Fatto Quotidiano Gf Vip, tutti contro Fulvio. Elisabetta: "Prima offende poi si scusa, è falso"

Il Grande Fratello Vip è iniziato da poco più di una settimana e nella casa si intravvedono le prime divisioni. Mentre Francesco Oppini, Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta, in camera, avanzavano ipotesi ...

AresGate, ‘Sei Sei Sei’ è la canzone scritta da Losito per Adua Del Vesco – Il lugubre Video

L’AresGate ha la sua colonna sonora. A far discutere, in queste ore, è la canzone scritta da Teodosio Losito che la concorrente del Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco, ha inciso due anni fa. Si ...

