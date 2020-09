Granada CF-Lokomotivi Tbilisi: formazioni ufficiali, quote, pronostici. Tutto facile per gli andalusi?? (Di mercoledì 23 settembre 2020) E’ sicuramente un momento splendido quello che sta vivendo il Granada, la magia della splendida stagione scorsa sta proseguendo anche all’alba di questa che stiamo iniziando a vivere: due vittorie in campionato, contro Athletic e Alaves e un turno preliminare di Europa League superato agevolmente, tra l’altro mostrando un Roberto Soldado in forma strepitosa. Nel … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di mercoledì 23 settembre 2020) E’ sicuramente un momento splendido quello che sta vivendo il, la magia della splendida stagione scorsa sta proseguendo anche all’alba di questa che stiamo iniziando a vivere: due vittorie in campionato, contro Athletic e Alaves e un turno preliminare di Europa League superato agevolmente, tra l’altro mostrando un Roberto Soldado in forma strepitosa. Nel … InfoBetting: Scommesse Sportive e

Admir Mehmedi ha trovato la via del gol nel 2o turno di qualificazione all'Europa League. Il nazionale elvetico ha messo la parola fine alla sfida tra il suo Wolfsburg e il Kukesi realizzando il 4-0.

