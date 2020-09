GP Russia, Leclerc: "Importante mettere insieme il giro perfetto" (Di mercoledì 23 settembre 2020) ROMA - "Ci sono due cose che mi vengono subito in mente quando penso a Sochi: il lungo rettilineo principale e le montagne russe ". Così Charles Leclerc analizza il prossimo Gran Premio in Russia . " ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 23 settembre 2020) ROMA - "Ci sono due cose che mi vengono subito in mente quando penso a Sochi: il lungo rettilineo principale e le montagne russe ". Così Charlesanalizza il prossimo Gran Premio in. " ...

StraNotizie : Formula 1, Russia; Leclerc: 'Ci saranno i tifosi, speriamo di farli divertire' - SportRepubblica : Formula 1, Russia; Leclerc: 'Ci saranno i tifosi, speriamo di farli divertire' - f1grandprixit : #F1 | Ferrari, Leclerc sul GP di Russia: “Sarà importante mettere insieme il giro perfetto in qualifica” - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: F1 | GP Russia - Ferrari: 'Da Sochi aggiornamenti aerodinamici in ottica 2021' #F1inGenerale #Ferrari #Leclerc #Vettel #… - F1inGenerale_ : F1 | GP Russia - Ferrari: 'Da Sochi aggiornamenti aerodinamici in ottica 2021' #F1inGenerale #Ferrari #Leclerc… -