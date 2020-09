(Di mercoledì 23 settembre 2020)c’è, continua ad avvicinarsi al ritorno sui teleschermi dei suoi tanti fan con una nuova: lesono iniziate ma, a quanto pare, saranno le ultime, poichè la famosa saga sulla malavita partenopea dovrebbe concludersi proprio con il 5° capitolo.5 ci sarà, e sarà l’ultimaNel corsopresentazione dei nuovi progetti Sky Original, la fine diè stata ufficializzata e a parlarne sono stati i due protagonisti storici Marco D’Amore e Salvatore Esposito, che si sono collegati in diretta da Riga, città lettone che, insieme a Napoli, è la location delle, che ...

italiaserait : Gomorra: via alle riprese della quinta stagione, saràl’ultima - GianlucaOdinson : Gomorra: cosa significa il nome e perché si accosta alla Camorra? - GianlucaOdinson : Gomorra 5, Marco D'Amore a Salvatore Esposito: 'Io e te sempre fianco a fianco' - - MarioManca : Da #Speravodemorìprima al gran finale di #Gomorra: le serie #SkyOriginal che vedremo - lillydessi : Gomorra 5 sarà l'ultima stagione: si chiude un'epopea televisiva - NapoliToday -

Ultime Notizie dalla rete : Gomorra via

Dentro, un’adolescenza in cattività, fatta di rabbia, risse, tentativi di fuga e partite di pallone. Cadute all’inferno e inaspettate resurrezioni. Fuori, un orizzonte blu accarezzato dal vento che po ...A partire infatti dal 2003, Antonio De Matteo dà il via alla sua importate carriera televisiva che ... Sul piccolo schermo il giovane attore è ricordato inoltre per aver preso parte nel 2016 a Gomorra ...