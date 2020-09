Golf | Dubai Duty Free Irish Open 2020 | tre azzurri in gara

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Al Galgorm CastleClub, a Ballymena nell’Irlanda del Nord, parte ufficialmente il. Dal 24 al 27 settembre l’European Tour vivrà un altro capitolo dopo le tappe nella penisola iberica e tra i favoriti spiccano certamente Shane Lowry e Padrai Harrington. Sono tre gliincon Edoardo Molinari e Francesco Laporta, entrambi a premio in tre delle ultime quattro uscite, oltre ad Andrea Pavan chiamato a un cambio di rotta dopo aver superato il taglio tre sole volte in dodici partecipazioni. Il montepremi dell’evento è di 1.250.000 euro.

Al Galgorm Castle Golf Club, nella contea di Antrim, andrà in scena infatti questa settimana il Dubai Duty Free Irish Open 2020. Il torneo era originariamente previsto per la fine di maggio ma è stato ...Il Dubai Duty Free Irish Open metterà in palio un montepremi complessivo di 1.250.000 euro. E “premierà” gli “eroi locali” â ” come comunicato dallâ European Tour nellâ ambito dellâ iniziativa “Golf ...