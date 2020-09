Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di mercoledì 23 settembre 2020) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dall'allarme coronavirus. I voti degli elettori in questo inizio di agosto raccontano un calo dei partiti di governo, Pd e M5S. Si ferma anche la corsa di Fratelli d'Italia. Cresce invece la Lega di Salvini che ritrova consensi dopo settimane di difficoltà.L'ultimo sondaggio è di:Termometro Politico del 8 settembreLega - 27,3% (= rispetto al 10 agosto)Pd - 20,5% (+0,2%)FdI - 14,6% (-0,1%)M5S - 14,4% (-0,1%)FI - 5,9% (+0,1%)Italia Viva - 2,8% (-0,3%)Supermedia Youtrend del 3 settembreLega - 25,2% (+0,6% rispetto al 3 agosto)Pd - 20,2% (-0,1%)M5S - 15,4% (-0,8%)FdI - 15% (-0,3%)FI - 7,1% (+0,1%)Italia Viva - 3% (+0,3%)SWG per La7 del 31 agostoLega - 26,3 (-0,2% ... Leggi su panorama (Di mercoledì 23 settembre 2020) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dall'allarme coronavirus. I voti degli elettori in questo inizio di agosto raccontano un calo dei partiti di governo, Pd e M5S. Si ferma anche la corsa di Fratelli d'Italia. Cresce invece la Lega di Salvini che ritrova consensi dopo settimane di difficoltà.L'ultimoo è di:Termometro Politico del 8 settembreLega - 27,3% (= rispetto al 10 agosto)Pd - 20,5% (+0,2%)FdI - 14,6% (-0,1%)M5S - 14,4% (-0,1%)FI - 5,9% (+0,1%)Italia Viva - 2,8% (-0,3%)Supermedia Youtrend del 3 settembreLega - 25,2% (+0,6% rispetto al 3 agosto)Pd - 20,2% (-0,1%)M5S - 15,4% (-0,8%)FdI - 15% (-0,3%)FI - 7,1% (+0,1%)Italia Viva - 3% (+0,3%)SWG per La7 del 31 agostoLega - 26,3 (-0,2% ...

welikeduel : 'Credo che ci sia un filo comune tra la morte di Don Roberto, quello che è successo a Colleferro e Maria Paola: il… - AnnalisaChirico : Il tunisino che ha ammazzato don Roberto, un sacerdote colpevole di aiutare gli ultimi, era un irregolare. Doveva e… - sscnapoli : Il @sscnapoli ha vinto in tutti gli ultimi quattro esordi stagionali di Serie A (sempre in trasferta), segnando in… - LameziaInforma : Gli ultimi preparativi per l'apertura dell'anno scolastico passano anche dai nuovi banchi monoposto #lamezia… - ianoantoci1 : RT @francofontana43: Non se ne parla, forse per pudore, per rispetto, per buon gusto, ma Rossana Rossanda è stata una degli ex parlamentari… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli ultimi Tanti eventi per bambini nel verde con gli ultimi appuntamenti di Verde Brillante a Bagnacavallo ravennanotizie.it L'Europa nella morsa della seconda ondata Covid

Gli ultimi dati dell'epidemia Covid in Europa sono terribili, ma contengono qualche motivo di speranza, in attesa del vaccino. Se infatti sul fronte Covid intutto il Vecchio Continente il contagio ...

Elezioni comunali: come sono andate?

Il vero testa a testa sembra svolgersi tra M5S con Michele Coratella e centrodestra con Antonio Scamarcio. Gli ultimi due sono entrambi al 21%. A Chieti nel ballottaggio ci sarà quasi sicuramente ...

Gli ultimi dati dell'epidemia Covid in Europa sono terribili, ma contengono qualche motivo di speranza, in attesa del vaccino. Se infatti sul fronte Covid intutto il Vecchio Continente il contagio ...Il vero testa a testa sembra svolgersi tra M5S con Michele Coratella e centrodestra con Antonio Scamarcio. Gli ultimi due sono entrambi al 21%. A Chieti nel ballottaggio ci sarà quasi sicuramente ...