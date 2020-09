Giovinco ha il Coronavirus | il suo Al Hilal escluso dalla Champions

Agyeiboadi2 : RT @tuttosport: #Coronavirus , #Giovinco e altri 14 positivi: #AlHilal escluso dalla #Champions ! ?? - Dibbello : RT @tuttosport: #Coronavirus , #Giovinco e altri 14 positivi: #AlHilal escluso dalla #Champions ! ?? - tuttosport : #Coronavirus , #Giovinco e altri 14 positivi: #AlHilal escluso dalla #Champions ! ?? - UgoBaroni : RT @CorSport: #Giovinco ha il #Coronavirus : il suo #AlHilal escluso dalla Champions?? - CorSport : #Giovinco ha il #Coronavirus : il suo #AlHilal escluso dalla Champions?? -

Ultime Notizie dalla rete : Giovinco Coronavirus

I campioni in carica dell'Al-Hilal sono stati esclusi dalla Champions League asiatica dopo non essere riusciti a schierare una squadra al completo a causa dell'epidemia da coronavirus ... gioca l'ex ...A causa dei contagi da Coronavirus, l'Al Hilal, club saudita, è stato escluso dalla Champions League asiatica, trofeo di cui è il detentore. Quindici giocatori della rosa sono risultati positivi al Co ...