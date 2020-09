Gianni Sperti è gay? La sua risposta su Instagram

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Ae stato chiesto se èe la suaalla follower che glielo aveva domandato suè diventata virale sui social. Una follower ha chiesto ase è: l'ex ballerino di Amici le ha dato unache in pochi minuti è diventata virale sui social. "L'ignoranza non ha sesso" ha detto, che poi si è espresso a favore di una legge contro l'omofobia.interagisce spesso sui social con i suoi fan a cui chiede anche consigli ed opinioni sui suoi cambi di look. Alcuni giorni fa l'opinionista di Uomini e Donne ha sollecitato i suoi fan a partecipare con lui al gioco domanda e rispondi. Una delle ...