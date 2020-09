(Di mercoledì 23 settembre 2020) Trentacinquefa veniva assassinato, cronista de Il Mattino di Napoli,dalla Camorra per le sue inchieste sulle attività criminali dei clan e sui loro conflitti interni. ...

caritas_milano : ”Puoi cadere migliaia di volte nella vita, ma se sei realmente libero nei pensieri, nel cuore e se possiedi l’animo… - SalernoSal : Stasera @La7tv con @andreapurgatori dedicherà una prima serata davvero importante a Giancarlo Siani e al giornalism… - VincenzoDeLuca : Trentacinque anni fa l’assassinio, per mano della camorra, del giornalista Giancarlo Siani, esempio di rigore e cor… - giampodda : RT @Quirinale: #Mattarella: «Giancarlo #Siani è stato testimone del miglior giornalismo, di coraggio e di professionalità» Il testo del me… - PieraBelfanti : Giancarlo Siani, 35 anni dopo l'omicidio del giornalista il ricordo di Mattarella: 'Fu ucciso per la sua onestà' -

Ultime Notizie dalla rete : Giancarlo Siani

Il 23 settembre 1985, esattamente 35 anni fa, un commando di camorristi uccideva brutalmente il giornalista de Il Mattino Giancarlo Siani nella sua macchina, una Mehari verde, appena parcheggiata sott ..."Giancarlo Siani rappresenta una figura importantissima per Napoli, un giornalista di 26 anni, ucciso in quel modo, per fare il suo lavoro, è un esempio positivo, che ricorda anche quanto la nostra ...