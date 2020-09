GF Vip | Francesco Oppini imita Tommaso Zorzi e la risata di Maria Teresa Ruta VIDEO

(Di mercoledì 23 settembre 2020), secondo me, ci darà molte soddisfazioni nella Casa del Grande Fratello Vip. Il figlio di Alba Parietti è uno showman nato con una spiccata ironia. In queste ore, ha allietato i suoi coinquilini con una esilarantezione di. GF Vip,Durante la cenaha intrattenuto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : Malgioglio, Elettra, Lino Banfi, Suor Cristina, Cristina D’Avena, Orietta Berti, Francesco Pannofino e Paola Barale… - blogtivvu : #GFVip, Francesco Oppini imita Tommaso Zorzi e la risata di Maria Teresa Ruta: il risultato è esilarante - VIDEO - PDUmorista : Mi sono sempre chiesto se la separazione tra Alba Parietti e Franco Oppini fosse stata civile. Poi è bastato che Fr… - francesco_c_69 : RT @adrianobusolin: 'Negr***? Ormai si possono denigrare solo i bianchi': Feltri in difesa di Fausto Leali - equalizatore20 : PRESIDENTE GIUSEPPE CONTE ALCUNI MINISTERI CREDO CHE DEBONO ESSERE CAMBIATI COME LA MORGESE E LA BELLANOVA ED ANCHE… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Francesco

Una richiesta che pare sia stata presa in considerazione dagli autori del Gf Vip. Stando a quanto riportato dal giornalista Francesco Fredella su Libero, pare ci sia una trattativa in corso per far ...Chi ha seguito la diretta del Grande Fratello VIP 5 di ieri ha seguito anche le chiacchiere tra i coinquilini che avevano proposto a Franceska Pepe, nel tentativo di farle fare qualcosa, di preparare ...