Gerry Scotti lo rivela in diretta: “li ho scoperti, la mia faccia su…” (Di mercoledì 23 settembre 2020) E’ tornato anche quest’anno Chi vuol essere milionario?, il famoso quiz cult condotto da Gerry Scotti. Questo quiz show è uno dei più longevi della storia della televisione italiana, in onda dal 2000 con circa 1700 puntate. Gerry, con il suo savoir faire, riesce sempre a trovare il giusto equilibrio tra dispensatore di cultura e dispensatore di sorrisi. Gerry Scotti: il racconto su qualcosa che lo ha riguardato Ieri sera, è andata in onda la terza puntata di Chi vuol essere milionario? e Gerry Scotti ad un certo punto ha fermato l’avanzata del gioco del concorrente per raccontare qualcosa che lo ha riguardato. Nel corso dell’estate, un episodio curioso ha visto protagonista il conduttore. E’ stato con la domanda ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 23 settembre 2020) E’ tornato anche quest’anno Chi vuol essere milionario?, il famoso quiz cult condotto da. Questo quiz show è uno dei più longevi della storia della televisione italiana, in onda dal 2000 con circa 1700 puntate., con il suo savoir faire, riesce sempre a trovare il giusto equilibrio tra dispensatore di cultura e dispensatore di sorrisi.: il racconto su qualcosa che lo ha riguardato Ieri sera, è andata in onda la terza puntata di Chi vuol essere milionario? ead un certo punto ha fermato l’avanzata del gioco del concorrente per raccontare qualcosa che lo ha riguardato. Nel corso dell’estate, un episodio curioso ha visto protagonista il conduttore. E’ stato con la domanda ...

ilGerrino92 : ***3° RECORD STAGIONALE*** per GERRY SCOTTI e il gioco delle botole! ?????? #CadutaLibera segna il Record in valori a… - PokeBoxIT : @vnderpressvre Entrambi abbiamo sognato Gerry Scotti ahahahah - carma_____ : un mio prof ha la voce uguale a Gerry Scotti - amamiadesso_ : primo problema del giorno: capire perché ho sognato di avere Gerry Scotti come vicino di casa - zazoomblog : Gerry Scotti vuota il sacco su Maria De Filippi: “Siamo fatti l’uno per l’altra…” - #Gerry #Scotti #vuota #sacco… -