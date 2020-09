Gerry Scotti, l’imprevisto a Chi vuol essere milionario, mai successo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Clamoroso fuoriprogramma, mai successo prima. Torna Gerry Scotti con Chi vuol essere milionario, ma ecco cosa è accaduto E’ di nuovo pronto a far divertire il pubblico con il suo programma di fiducia, stiamo parlando di Gerry Scotti che con Chi vuol essere milionario è tornato nelle case degli italiani tutti i martedì sera su … L'articolo Gerry Scotti, l’imprevisto a Chi vuol essere milionario, mai successo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 23 settembre 2020) Clamoroso fuoriprogramma, maiprima. Tornacon Chi, ma ecco cosa è accaduto E’ di nuovo pronto a far divertire il pubblico con il suo programma di fiducia, stiamo parlando diche con Chiè tornato nelle case degli italiani tutti i martedì sera su … L'articolo, l’imprevisto a Chi, maiproviene da YesLife.it.

ilGerrino92 : ***3° RECORD STAGIONALE*** per GERRY SCOTTI e il gioco delle botole! ?????? #CadutaLibera segna il Record in valori a… - PokeBoxIT : @vnderpressvre Entrambi abbiamo sognato Gerry Scotti ahahahah - carma_____ : un mio prof ha la voce uguale a Gerry Scotti - amamiadesso_ : primo problema del giorno: capire perché ho sognato di avere Gerry Scotti come vicino di casa - zazoomblog : Gerry Scotti vuota il sacco su Maria De Filippi: “Siamo fatti l’uno per l’altra…” - #Gerry #Scotti #vuota #sacco… -