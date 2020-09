Germania | i virologi lanciano l’allarme | “La pandemia inizierà seriamente soltanto adesso” In isolamento il ministro degli Esteri Maas

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Leggero calo dei contagi giornalieri in, dove però le autorità sanitariel’allarme per quello che, sostengono, è solo l’inizio di una seconda ondata delladi coronavirus che investirà il Paese europeo. Il Robert Koch Institut ha registrato 1.796 nuovi casi e 13 vittime nelle ultime 24 ore, per un totale di 275.927 persone che si sono ammalate e 9.409 che sono morte da quando il virus ha iniziato a diffondersi nel Paese. “Dobbiamo cambiare alcune cose perché lainizieràadesso. Anche da noi”, avverte il virologo dello Charité Christian Drosten, una delle voci di punta del panorama scientifico tedesco. E intanto, il...