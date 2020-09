Genova | obbligo di mascherina tutto il giorno nel centro storico «Cluster da stroncare»

(Di mercoledì 23 settembre 2020) La nuova ordinanza annunciata dal governatore Giovanni Toti e dal sindaco Marco Bucci a causa di un potenzialeneldella città. Previsto l'anche in luoghi aperti al pubblico per tutte le 24 ore nelle vie a ridosso del porto

L'ordinanza del presidente Toti prevede l'obbligo di indossare la mascherina anche in luoghi pubblici e aperti al pubblico per tutte le 24 ore in una serie di vie del centro storico di Genova a ...Genova - Regione Liguria ha emanato in data mercoledì 23 settembre 2020 un’ordinanza per garantire il distanziamento nel centro storico di Genova a seguito dell’aumento dei casi di Covid. Allo scopo d ...