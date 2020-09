Genova, obbligo di mascherina tutto il giorno nel centro storico. «Cluster da stroncare» Il bollettino: in Italia 1.640 casi e 20 morti (Di mercoledì 23 settembre 2020) La nuova ordinanza annunciata dal governatore Giovanni Toti e dal sindaco Marco Bucci a causa di un potenziale Cluster nel centro storico della città. Previsto l'obbligo anche in luoghi aperti al pubblico per tutte le 24 ore nelle vie a ridosso del porto Leggi su corriere (Di mercoledì 23 settembre 2020) La nuova ordinanza annunciata dal governatore Giovanni Toti e dal sindaco Marco Bucci a causa di un potenzialeneldella città. Previsto l'anche in luoghi aperti al pubblico per tutte le 24 ore nelle vie a ridosso del porto

RegLiguria : #CoronavirusLiguria OBBLIGO DI MASCHERINA NEL CENTRO STORICO DI GENOVA Firmata l'ordinanza che impone la mascherin… - GiovanniToti : MISURE PER #GENOVA Obbligo di indossare la mascherina anche in luoghi pubblici e aperti al pubblico per tutte le 24… - Adnkronos : #Covid, 'a# Genova obbligo mascherina anche diurna in aree centro' - abbruzzella : RT @RegLiguria: #CoronavirusLiguria OBBLIGO DI MASCHERINA NEL CENTRO STORICO DI GENOVA Firmata l'ordinanza che impone la mascherina anche… - cristia97265138 : RT @GiovanniToti: MISURE PER #GENOVA Obbligo di indossare la mascherina anche in luoghi pubblici e aperti al pubblico per tutte le 24 ore i… -