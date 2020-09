Genoa, si pensa a Balotelli: contratto legato a prestazioni e presenze (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il Genoa pensa a Mario Balotelli per il proprio attacco, ma non vuole assumersi tutti i rischi che l’operazione rappresenterebbe, rischiando di rimanere come il Brescia. Per questo il presidente Preziosi avrebbe pensato ad un contratto annuale legato a prestazioni e presenze, andando di fatto a pagare il giocatore per quello che rende sul terreno di gioco. Ad ogni modo Supermario non è al momento la prima opzione per l’attacco dei liguri. Leggi su sportface (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ila Marioper il proprio attacco, ma non vuole assumersi tutti i rischi che l’operazione rappresenterebbe, rischiando di rimanere come il Brescia. Per questo il presidente Preziosi avrebbeto ad unannuale, andando di fatto a pagare il giocatore per quello che rende sul terreno di gioco. Ad ogni modo Supermario non è al momento la prima opzione per l’attacco dei liguri.

“Io penso che vi stiate divertendo molto ... Criscito è un giocatore del Genoa e resta un giocatore del Genoa, perché è importante per noi.” ...

