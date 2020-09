Gdo: ad Esselunga, ‘penalizzati da lockdown ma risultati positivi’ (Di mercoledì 23 settembre 2020) Milano, 23 set. (Adnkronos) – “è stato un semestre particolarmente difficile a causa del Covid 19. Le nostre priorità sono state quelle di tutelare la salute e la sicurezza dei clienti e delle nostre persone e di mantenere la continuità operativa in un periodo di grandissime incertezze. Per garantire tutto ciò, abbiamo investito oltre 13,5 milioni di euro, escluse le donazioni e gli aiuti alle comunità che sono state significativamente aumentate”. Lo sottolinea nella nota sui conti del semestre Sami Kahale, amministratore delegato di Esselunga. “Sul piano commerciale siamo stati fortemente penalizzati dal periodo di lockdown durante il quale oltre il 50% dei nostri clienti non è potuto uscire dal proprio Comune di residenza, nel rispetto delle disposizioni dei decreti e delle ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 23 settembre 2020) Milano, 23 set. (Adnkronos) – “è stato un semestre particolarmente difficile a causa del Covid 19. Le nostre priorità sono state quelle di tutelare la salute e la sicurezza dei clienti e delle nostre persone e di mantenere la continuità operativa in un periodo di grandissime incertezze. Per garantire tutto ciò, abbiamo investito oltre 13,5 milioni di euro, escluse le donazioni e gli aiuti alle comunità che sono state significativamente aumentate”. Lo sottolinea nella nota sui conti del semestre Sami Kahale, amministratore delegato di. “Sul piano commerciale siamo stati fortemente penalizzati dal periodo didurante il quale oltre il 50% dei nostri clienti non è potuto uscire dal proprio Comune di residenza, nel rispetto delle disposizioni dei decreti e delle ...

Milano, 23 set. (Adnkronos) - "È stato un semestre particolarmente difficile a causa del Covid 19. Le nostre priorità sono state quelle di tutelare la salute e la sicurezza dei clienti e delle nostre ...

Esselunga, il Covid-19 non blocca il business

Il lockdown non ha fermato il settore della grande distribuzione. Anche se in qualche caso ha creato problemi di business. Complici le restrizioni agli spostamenti sul territorio e le lunghe code fuor ...

Milano, 23 set. (Adnkronos) - "È stato un semestre particolarmente difficile a causa del Covid 19. Le nostre priorità sono state quelle di tutelare la salute e la sicurezza dei clienti e delle nostre ...