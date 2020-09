Gazzetta - Milan, offerta per Milenkovic: Commisso dice no (Di mercoledì 23 settembre 2020) Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport , il Milan avrebbe fatto un'offerta da 20 milioni per il difensore serbo della Fiorentina. No secco di Rocco Commisso, che valuta il calciatore almeno 40 ... Leggi su milanlive (Di mercoledì 23 settembre 2020) Secondo quanto scrive ladello Sport , ilavrebbe fatto un'da 20 milioni per il difensore serbo della Fiorentina. No secco di Rocco, che valuta il calciatore almeno 40 ...

Gazzetta_it : Voglie del Diavolo: il #Milan si butta su #Milenkovic. E per #Chiesa decide #Commisso #calciomercato - carlolaudisa : Su #Chiesa #Milan e #Fiorentina giocano a carte coperte. Ma tutti aspettano lo sbarco di #Commisso - Gazzetta_it : Sacchi: 'Il Milan è già sulla strada giusta. Coraggio, Pioli non si metta limiti' - milansette : Gazzetta - Milan, domani Tonali non partirà titolare: Pioli vuole continuare ad aumentare il suo minutaggio - firenzeviola_it : GAZZETTA, Milenkovic da ultime ore: al 70% al Milan -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Milan Maldini: "Abbiamo problemi in difesa. Nastasic? I giocatori buoni ci piacciono..." La Gazzetta dello Sport GAZZETTA, Milenkovic da ultime ore: al 70% al Milan

Nel focus de La Gazzetta dello Sport di stamani dedicato ai potenziali acquisti dell'ultimo minuto in Serie A, figura anche Nikola Milenkovic. La Rosea si sbilancia in merito, attribuendo al serbo il ...

Milan e Fiorentina, affari in difesa: offerta per Milenkovic, i viola pensano a Fazio

Milan e Fiorentina lavorerebbero sul mercato per rinforzare le rispettive difese. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i viola avrebbero rifiutato una prima offerta rossonera da 20 milioni per M ...

Nel focus de La Gazzetta dello Sport di stamani dedicato ai potenziali acquisti dell'ultimo minuto in Serie A, figura anche Nikola Milenkovic. La Rosea si sbilancia in merito, attribuendo al serbo il ...Milan e Fiorentina lavorerebbero sul mercato per rinforzare le rispettive difese. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i viola avrebbero rifiutato una prima offerta rossonera da 20 milioni per M ...