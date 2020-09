Gazidis: «Il nuovo stadio può riportare il Milan ai vertici in Italia e in Europa» (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ivan Gazidis ha parlato in una lunga intervista rilasciata a The Athletic: queste le parole dell’ad rossonero Ivan Gazidis ha toccato anche il tema nuovo San Siro nella lunga intervista rilasciata a The Athletic. Queste le parole dell’ad rossonero. nuovo stadio – «Fa una grande differenza. In termini puramente commerciali, si tratta di 70 milioni di euro extra che puoi spendere per i giocatori ogni anno. È anche una grande differenza rispetto ad altre squadre Italiane. Un nuovo stadio ti dà tutti gli strumenti per riportare il Milan come una delle grandi forze del calcio Italiano ed europeo. Gli stadi moderni sono più inclusivi. Hai più donne e ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ivanha parlato in una lunga intervista rilasciata a The Athletic: queste le parole dell’ad rossonero Ivanha toccato anche il temaSan Siro nella lunga intervista rilasciata a The Athletic. Queste le parole dell’ad rossonero.– «Fa una grande differenza. In termini puramente commerciali, si tratta di 70 milioni di euro extra che puoi spendere per i giocatori ogni anno. È anche una grande differenza rispetto ad altre squadrene. Unti dà tutti gli strumenti perilcome una delle grandi forze del calciono ed europeo. Gli stadi moderni sono più inclusivi. Hai più donne e ...

