Gasbarra | assoluzione Venafro bella notizia

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma – “Negli anni ho avuto modo di conoscere e apprezzare la professionalita’ e la serieta’ di Maurizio. La sua pienae’ unanon soltanto per la sua persona ma anche per le istituzioni che ha servito. Un abbraccio a lui e alla sua famiglia”. Cosi’ in una nota Enrico, membro della direzione nazionale del Pd, sulla sentenza della Cassazione che ha assolto l’ex capo di gabinetto della Regione Lazio, Maurizio