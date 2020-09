Galileo Chini e il Liberty nell' Aretino | gli atti del convegno

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Venerdì 25 settembre 2020, alle ore 17, la piazzetta della chiesa di Santa Maria della Visitazione , in via Arcipretura a Subbiano, AR,, ospita la presentazione del volume che accoglie glidel ...

leonardobasile : presentazione degli atti del convegno “Galileo Chini e il Liberty nell’Aretino” - marilyn_not : 'La primavera che perennemente si rinnova' Galileo Chini - Artsupp : Opera del giorno: Galileo Chini, #AUTUNNO #21settembre #operaditendenza #artsupp - motionmeup : RT @mad737: Galileo Chini, La Primavera delle Selve, (pannello I e II) 1914 @grafo_lo_gia Goodnight? - mad737 : Galileo Chini, La Primavera delle Selve, (pannello I e II) 1914 @grafo_lo_gia Goodnight? -

Ultime Notizie dalla rete : Galileo Chini

LA NAZIONE

Arezzo, 23 settembre 2020 - Venerdì 25 settembre 2020, alle ore 17, la piazzetta della chiesa di Santa Maria della Visitazione, in via Arcipretura a Subbiano (AR), ospita la presentazione del volume c ...SUBBIANO – Venerdì 25 settembre 2020, alle ore 17, la piazzetta della chiesa di Santa Maria della Visitazione, in via Arcipretura a Subbiano (AR), ospita la presentazione del volume che accoglie gli a ...