Francia, marcia indietro sull’ingresso agli stadi: da 5.000 a 1.000 spettatori (Di mercoledì 23 settembre 2020) marcia indietro in Francia in merito all’ingresso negli stadi di calcio. La Ligue 1, che aveva interrotto lo scorso campionato a marzo, era ripartita prima di tutte, garantendo la presenza di 5.000 spettatori negli impianti. Il recente ed elevato aumento di casi positivi al Covid, però, ha cambiato le carte in tavola. Il Governo francese è stato infatti costretto a ridurre i posti, che adesso sono 1.000 a Bordeaux, Lione, Nizza, Lilla, Tolosa, Saint-Etienne, Rennes, Rouen, Grenoble e Parigi. A Marsiglia, invece, porte chiuse.L'articolo Francia, marcia indietro sull’ingresso agli stadi: da 5.000 a 1.000 spettatori CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 23 settembre 2020)inin merito all’ingresso neglidi calcio. La Ligue 1, che aveva interrotto lo scorso campionato a marzo, era ripartita prima di tutte, garantendo la presenza di 5.000negli impianti. Il recente ed elevato aumento di casi positivi al Covid, però, ha cambiato le carte in tavola. Il Governo francese è stato infatti costretto a ridurre i posti, che adesso sono 1.000 a Bordeaux, Lione, Nizza, Lilla, Tolosa, Saint-Etienne, Rennes, Rouen, Grenoble e Parigi. A Marsiglia, invece, porte chiuse.L'articolosull’ingresso: da 5.000 a 1.000CalcioWeb.

CalcioWeb : Francia, marcia indietro sull'ingresso agli stadi: da 5.000 a 1.000 spettatori - - filippo_francia : RT @PBerizzi: È ufficiale: le Marche hanno un nuovo governatore che 11 mesi fa ha partecipato a una cena per commemorare la Marcia su Roma,… - grecale66 : RT @roberta_fasani: No, non è un paese arabo! È l'Università francese. Università di Créteil. Non è la Repubblica in marcia, ma l'Islam… - francobortoli1 : RT @roberta_fasani: No, non è un paese arabo! È l'Università francese. Università di Créteil. Non è la Repubblica in marcia, ma l'Islam… - _Carmen_I : RT @roberta_fasani: No, non è un paese arabo! È l'Università francese. Università di Créteil. Non è la Repubblica in marcia, ma l'Islam… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia marcia Francia, marcia indietro sull’ingresso agli stadi: da 5.000 a 1.000 spettatori CalcioWeb Francia, allarme coronavirus: scendono da 5.000 a 1.000 gli spettatori allo stadio

Il continuo aumento di casi di positività al Covid-19 ha costretto il Governo francese a correre ai ripari e a tornare sui suoi passi. Il ministro della Salute, Olivier Veran, ha annunciato che la pre ...

Djokovic dopo la vittoria agli Internazionali: “A Parigi dovrò cambiare marcia. Il clima renderà il torneo complicato”

ma so di avere un altro paio di marce da poter utilizzare e spero di poter alzare il mio livello agli Internazionali di Francia, perché sarà necessario per arrivare in fondo al torneo. Ma è comunque ...

Il continuo aumento di casi di positività al Covid-19 ha costretto il Governo francese a correre ai ripari e a tornare sui suoi passi. Il ministro della Salute, Olivier Veran, ha annunciato che la pre ...ma so di avere un altro paio di marce da poter utilizzare e spero di poter alzare il mio livello agli Internazionali di Francia, perché sarà necessario per arrivare in fondo al torneo. Ma è comunque ...