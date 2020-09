Francia di nuovo oltre i 10mila casi, è allarme rosso Covid (Di mercoledì 23 settembre 2020) Torna l’allarme Covid in Francia. Dopo un giorno in cui i nuovi contagiati erano calati poco sopra i 5mila, nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono tornati a superare quota mille, rilanciando le preoccupazioni di governo e cittadini mentre dall’altra parte dell’Oceano, negli Stati Uniti, dove il conteggio delle vittime ha superato quota 205mila morti. LEGGI ANCHE > Metà della Francia è zona rossa: la situazione del Covid-19 nel mondo allarme Covid in Francia, altissimo il numero dei casi attivi I 10.008 casi delle ultime 24 ore rilanciano l’allarme Covid in Francia, portando il totale dei positivi ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Torna l’in. Dopo un giorno in cui i nuovi contagiati erano calati poco sopra i 5mila, nelle ultime 24 ore i nuovisono tornati a superare quota mille, rilanciando le preoccupazioni di governo e cittadini mentre dall’altra parte dell’Oceano, negli Stati Uniti, dove il conteggio delle vittime ha superato quota 205mila morti. LEGGI ANCHE > Metà dellaè zona rossa: la situazione del-19 nel mondoin, altissimo il numero deiattivi I 10.008delle ultime 24 ore rilanciano l’in, portando il totale dei positivi ...

Agenzia_Ansa : #Covid_19 Aumentno record di contagi in #Francia, 13mila in 24 ore. Positivo anche il ministro francese dell'econo… - RobertaDeNegri1 : RT @gzibordi: allarme sui giornali e TV per l'ondata di contagi e a Madrid, Dublino, in UK e forse in Francia si parla di nuovo 'Lockdown'… - Luisa_nuovo : @antoguerrera Figuriamoci la Francia patria della Libertè egalitè... - BEPPESARNO : ...La situazione in #Francia???? e #Spagna???? ê di nuovo al limite. Sono quasi in pre #Lockdown. Oltre 10000 contagi e… - StefanoAlbert12 : RT @gzibordi: allarme sui giornali e TV per l'ondata di contagi e a Madrid, Dublino, in UK e forse in Francia si parla di nuovo 'Lockdown'… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia nuovo I risultati di uno studio sull'immunità di gregge in Francia AGI - Agenzia Italia Covid, in Spagna 241 morti in un giorno. La Francia torna sopra i 10 mila contagi in 24 ore

Mentre la Gran Bretagna vara una nuova stretta anti-Covid su pub e attività sportive, al di qua della Manica tornano a far preoccupare i contagi in Francia: dopo un week-end di cifre più basse, torna ...

Test a chi viene dalle zone d’Oltralpe Aggiunta la Francia meridionale

Nella lista degli «attenzionati» finisce anche la Francia, che rivive il dramma dei mesi scorsi con 10mila contagi al giorno. Adesso chi arriva nel nostro Paese da Parigi e altri territori delle zone ...

Mentre la Gran Bretagna vara una nuova stretta anti-Covid su pub e attività sportive, al di qua della Manica tornano a far preoccupare i contagi in Francia: dopo un week-end di cifre più basse, torna ...Nella lista degli «attenzionati» finisce anche la Francia, che rivive il dramma dei mesi scorsi con 10mila contagi al giorno. Adesso chi arriva nel nostro Paese da Parigi e altri territori delle zone ...