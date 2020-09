Franceska Pepe vittima del massacro | Difesa estrema di Kikò Nalli al GF Vip

(Di mercoledì 23 settembre 2020)nelle ultime ore è statadi tantissime critiche per le parole dette nei confronti di Tommazo Zorzi ma a difenderla è arrivato Kikò. Quali sono state le sue parole? La modella entrata da pochi giorni all’interno del Grande Fratello Vip ha subito dato del filo da torcere a Tommaso Zorzi arrivando … L'articolodeldi Kikòal GF Vip proviene da www.meteoweek.com.

infoitcultura : Grande Fratello Vip, 'Voglio essere tua amica': Tommaso Zorzi rifiuta Franceska Pepe (VIDEO) - bigblacklie : RT @_hellotetectif: *Franceska prova a parlare* S1gnor1n1: OOOOOOOOOO PEPE SEI MALEDUCATA OOOOOO PEPE SEI MALEDUCATAAAAAA *Fausto nomina… - infoitcultura : “L’avete martoriata!”: gli utenti (e non solo) criticano la sfuriata di Alfonso Signorini contro Franceska Pepe - infoitcultura : Signorini imbarazzante: Franceska Pepe maltrattata da tutti in diretta al GF - infoitcultura : Grande Fratello Vip 5: Tommaso Zorzi prende una decisione sul suo rapporto con Franceska Pepe -

Ultime Notizie dalla rete : Franceska Pepe

“Ti amo, io ti amo, non l’hai ancora capito” così Franceska Pepe esprime i suoi sentimenti profondi per Tommaso Zorzi. Una forma ironica per sdrammatizzare i loro continui litigi nella Casa o davvero ...La modella entrata da pochi giorni all’interno del Grande Fratello Vip ha subito dato del filo da torcere a Tommaso Zorzi arrivando al punto di discutere anche durante la diretta di ieri sera. Proprio ...