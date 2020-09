Forza Italia, Reale incontra la Russo: “Sei tu a rappresentare il partito al Comune” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSi sono incontrati oggi il coordinatore provinciale di Forza Italia, Nascenzio Iannace, e la candidata alle ultime regionali sotto l’insegna del partito di Berlusconi, Anna Rita Russo. Il coordinatore si è voluto complimentare per la splendida performance della Russo che ha dato lustro e prestigio al partito, chiedendole inoltre di rappresentare Forza Italia in seno al consiglio comunale di Benevento: “Non potevo che congratularmi con Anna Rita: ha raggiunto un ottimo risultato sia in termini percentuali che di preferenze personali correndo tra mille difficoltà. In città in particolare gli elettori hanno premiato la sua serietà, il suo volto pulito ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSi sonoti oggi il coordinatore provinciale di, Nascenzio Iannace, e la candidata alle ultime regionali sotto l’insegna deldi Berlusconi, Anna Rita. Il coordinatore si è voluto complimentare per la splendida performance dellache ha dato lustro e prestigio al, chiedendole inoltre diin seno al consiglio comunale di Benevento: “Non potevo che congratularmi con Anna Rita: ha raggiunto un ottimo risultato sia in termini percentuali che di preferenze personali correndo tra mille difficoltà. In città in particolare gli elettori hanno premiato la sua serietà, il suo volto pulito ...

