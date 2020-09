Forza Italia, dopo le regionali partono le tensioni. Ecco cosa sta succedendo nel partito di Berlusconi (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tira una brutta aria. Con i risultati delle regionali, Forza Italia si trova a fare i conti con perturbazioni interne. Tensione tra i parlamentari e i dirigenti, il partito viaggia su percentuali che spaventano e la paura che si aggiunge con la vittoria del Sì del referendum, contribuisce a far montare l’insofferenza verso i “fedelissimi” di Silvio Berlusconi. Al silenzio di Berlusconi, il quale si limita “a telefonare ai dirigenti del partito per provare a rassicurarli”, si contrappongono i toni alti di alcuni. Ad alzare la voce, inizialmente solo Osvaldo Napoli, vicino a Mara Carfagna. Ma ieri (22 settembre) anche “Paolo Russo, si è fatto sentire per criticare la scelta di Caldoro come candidato ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tira una brutta aria. Con i risultati dellesi trova a fare i conti con perturbazioni interne. Tensione tra i parlamentari e i dirigenti, ilviaggia su percentuali che spaventano e la paura che si aggiunge con la vittoria del Sì del referendum, contribuisce a far montare l’insofferenza verso i “fedelissimi” di Silvio. Al silenzio di, il quale si limita “a telefonare ai dirigenti delper provare a rassicurarli”, si contrappongono i toni alti di alcuni. Ad alzare la voce, inizialmente solo Osvaldo Napoli, vicino a Mara Carfagna. Ma ieri (22 settembre) anche “Paolo Russo, si è fatto sentire per criticare la scelta di Caldoro come candidato ...

pdnetwork : La forza di questa comunità, la nostra comunità, siete tutte e tutti voi: volontari, militanti, elettori. Persone c… - msgelmini : A #Lecco @forza_italia primo partito della coalizione trascina #PeppinoCiresa al ballottaggio. Complimenti a Mauro… - repubblica : Le famiglie dei pescatori arrestati in Libia: “L’Italia deve farsi sentire con più forza” [di VINCENZO NIGRO] [aggi… - forza_italia : RT @tripodimaria: #SalvoDAcquisto #VceBrigadiere dell'Arma @_Carabinieri_ Esempio di indomito coraggio: 'Se muoio per altri cento rinasco… - forza_italia : RT @msgelmini: Approvata mozione @forza_italia su vaccino antinfluenzale: chiediamo di prevederlo gratis anche per gli over60 e di poterlo… -